МИД России объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства Болгарии в Москве

Министерство иностранных дел России заявило об ответных действиях на недружественные решения Болгарии. Как говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, двое сотрудников посольства Болгарии в Москве будут высланы из РФ.

«Данная мера является ответом на принятое в марте с.г. болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить «persona nоn grata» двоих дипломатов Посольства России в Софии», – пояснил МИД России.

Ранее стало известно, что правительство Болгарии обсуждает вопрос объявления персоной нон гранта российского посла Элеоноры Митрофановой. С требованием выслать дипломата выступили депутаты одной из партий правящей коалиции – «Демократическая Болгария», которые также настаивают на поставках Украине оружия и боеприпасов.

Москва, Светлана Антонова

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