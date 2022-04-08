Под видом «правозащитника»: российские СМИ раскрыли агента западной пропаганды

В конце марта британские СМИ опубликовали ряд дискредитирующих российские силовые структуры материалов, полученных якобы от источника из «самого сердца российской разведки». Информация в западные издания поступила от Владимира Осечкина, активиста и основателя общественного проекта Gulagu.net, доступ к сайту которого ограничен по решению Мосгорсуда. Осечкин, покинувший Россию в 2015 году и с тех пор осевший во Франции в качестве «политического беженца», размещает на своей странице в Facebook* (соцсеть запрещенной в РФ экстремистской американской компании) письма от «анонимного аналитика российской разведки», пишет в своей статье портал «Русская весна».

В интервью крупнейшим британским газетам The Times и The Guardian Владимир Осечкин рассказал, как с ним связался источник, возглавляющий небольшую аналитическую группу в ФСБ, и попросил поведать западному миру «страшные секреты России и её руководства». Давайте разберёмся, насколько «независимым» рупором можно считать бизнесмена Владимира Осечкина и достойна ли история, преподнесённая им в иностранных СМИ, права на существование, говорится в публикации.

Как отмечает издание, чтобы составить объективное представление о личности Владимира Осечкина и измерить его кредит доверия, следует проследить за его карьерным путём. Владимир Валерьевич Осечкин, 1981 г.р., представляющийся как «правозащитник», известен, прежде всего, как создатель сайта «Гулагу.нет» – так называемой социальной сети для заключенных. Необходимость в данном проекте Осечкин ощутил на собственном опыте. В начале 2000-х Владимир Осечкин был арестован по обвинению в убийстве в Самаре. Позже Владимир переехал в Москву, где занялся перепродажей подержанных иномарок в регионы. В 2010 году Осечкин был осуждён на 7 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере.

В 2011 году после освобождения по УДО Владимир Осечкин запустил общественный проект Gulagu.net, основной деятельностью которого, по заявлению самого Осечкина, стало противодействие коррупции в российской исправительной системе и защита прав заключённых в российских пенитенциарных учреждениях. В 2014 году Осечкин стал членом рабочей группы при Госдуме. Однако в 2015 году в отношении Владимира Осечкина вновь было возбуждено уголовное дело, напоминает «Русская весна».

Дело в том, что, как отмечается в публикации, Владимир Осечкин придумал схему по страхованию российских заключенных «на случай избиений, плохих условий содержания, болезней» и т.д. По заверениям Владимира Осечкина, такая страховка якобы позволяла заключенным отбывать срок «лучше и безопаснее». С 2015 по 2019 год Владимир Осечкин заработал на полисах более 1,5 миллиона рублей. Версию того, что Осечкин делал незаконный «бизнес» на заключенных, подтвердили и его бывшие коллеги по правозащите. Координаторы Gulagu.net обещали заключенным полную поддержку – вплоть до выезда в колонию, если случай будет совсем вопиющим. Но таких выездов были единицы, а деньги за юридическую поддержку с осужденных брали регулярно, пишет издание.

9 сентября 2015 года в квартире Осечкина был проведен обыск по делу о мошенничестве, в котором обвинили его коллегу по Gulagu.net Дениса Солдатова. Солдатова арестовали, и он дал показания на Осечкина. В том же 2015-ом Осечкин срочно уехал из России сначала в Израиль, а оттуда во Францию, хотя, как он утверждает, проходил по уголовному делу только свидетелем. С тех пор Осечкин находится за рубежом, в одном из самых дорогих курортов пятой республики – Биарице, откуда критикует правозащитное движение в России и продолжает получать свои комиссионные со страхования заключённых.

В июле 2021 года Роскомнадзор заблокировал сайт Gulagu.net, и сегодня проект продолжает свою работу на европейских серверах, его обслуживают программисты и координаторы, которые живут на территории Франции и Германии. Создатели Gulagu.net годами зарабатывали и всё ещё зарабатывают на тех, кто находится за решеткой. И верить в заявления беглого омбудсмена Владимира Осечкина, дважды судимого за мошенничество человека, устроившего себе на элитном французском курорте безбедную жизнь за счет семей арестантов, по меньшей мере, неразумно, заключает «Русская весна».

Москва, Екатерина Попова

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

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