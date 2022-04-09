Социолог Филиппов: «ряженным» казакам должно быть стыдно за страх перед украинскими нацистами

Членам нереестровых казачьих формирований, которые во время проведения спецоперации по демилитаризации Украины отсиживаются в тылу, должно быть стыдно за страх перед нацистами. Эти люди недостойны называться воинами, считает социолог Алексей Филиппов.

По мнению эксперта, начиная с 2014 года, на просторах Сети можно было увидеть огромное количество сообщений так называемых «ряженных» представителей патриотических объединений, заявляющих о желании лично поквитаться с ВСУ и нацбатами, убивающими жителей Донбасса.

«Однако слова здоровых лбов, причисляющих себя к казакам, но не имеющих никакого отношения к реальному вольному народу, так и остаются словами. Единственные доступные им победы – это спиртное и представители сексуальных меньшинств, которых гоняют нагайками по праздникам.

Никто из них не поедет в ДНР и ЛНР. Ведь одно дело в интернете писать, какой ты воинственный, а совсем другое – отправиться на линию фронта и оказывать помощь отрядам народных республик», – считает социолог.

Раскритиковал Филиппов нереестровые общины и за попытки «откусить кусок пожирнее от бюджетного пирога». Дело в том, что Терское казачье войско (ТКВ) не так давно запросило у правительства Ставропольского края более 20 миллионов рублей на отправку добровольцев в Москву на парад Победы.

«Те деньги, которые власти могли бы отправить на закупку продовольствия, теплых вещей, лекарств и другого необходимого для народа Донбасса и их защитников, могут быть потрачены на тех, кто будет маршировать по Красной площади. Последние купят форму, будут какое-то время жить в столице, питаться и так далее.

Удручает тот факт, что «ряженные» взрослые дядьки, способные пусть даже не воевать, но хотя бы поддерживать порядок в освобожденных населенных пунктах, продолжают считать себя героями. А ведь они не едут в Донбасс просто потому, что боятся нацистов. Боятся погибнуть. Да, их можно понять, погибать никто не хочет, но тогда не нужно заниматься самопиаром. Им должно быть стыдно», – заключил эксперт.

Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины, инициированная для защиты народа ЛДНР, вскрыла давние проблемы: с победными реляциями выступают представители гражданских организаций, нередко спонсируемых из федерального бюджета. Однако их слова зачастую расходятся с делом.

Москва, Екатерина Попова

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