Глобальное переустройство мира: Россия и Индия как новые центры силы

На фоне глобального переустройства системы международных отношений Россия и Индия становятся современными центрами силы, а их взаимодействие, в том числе в составе БРИКС, может стать основой новой архитектуры мира. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал доцент Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Борис Волхонский сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, в нынешних условиях движение России на Восток станет долгосрочной тенденцией.

Эксперт обратил внимание, что нынешняя ситуация на Украине стала только одним из эпизодов «глобального переустройства мира». «В этом мире возникают новые центры силы. Безусловно Россия и Индия – это два таких новых центра силы, и их взаимодействие может стать основой, такими краеугольными камнями для новой архитектуры всей глобальной системы мироустройства, в том числе, системы безопасности», – подчеркнул Волхонский.

«Наши отношения (России и Индии) всегда характеризовались достаточно высоким уровнем взаимодействия, и также всегда экономическое сотрудничество отставало от уровня политического сотрудничества. На политическом уровне больших проблем нет в позиции Индии по текущей ситуации. Она отвечает национальным интересам Индии, и об этом говорил наш министр иностранных дел [Сергей] Лавров, когда посещал Индию недавно, что в России высоко ценят тот факт, что Индия следует своим национальным интересам», – отметил эксперт.

По его словам, сейчас есть предпосылки для создания новой архитектуры мира на основе группы БРИКС. «Страны, входящие в БРИКС, представляют собой лидеров своих регионов: Китай – восточная Азия, Россия – географически говоря, Северная Евразия или бывший Советский союз, Индия – Южная Азия, Южная Африка – это Африка и, соответственно, Бразилия – это лидер Латинской Америки. Поэтому расширение взаимодействия в формате БРИКС, плюс, скажем, когда председательствует какая-то страна, можно было бы проводить не просто саммиты – саммиты с привлечением тех стран, которые наиболее близко взаимодействуют с текущим председателем этого объединения. Да, тут еще пока остается за скобками Ближний Восток, но может быть подключен Иран к этому взаимодействию – фактически один из лидеров этого направления. А с учетом нынешних изменений в мировой политике могла бы и Саудовская Аравия в этом участвовать, но это пока слишком оптимистичное заявление», – пояснил эксперт.

Волхонский отметил, что «глобальное переустройство мира влечет за собой уход от доллара». «Это уже проявляется на самых разных уровнях, в самых разных ситуациях. Разные страны – казалось бы давние союзники Соединенных штатов типа Саудовской Аравии тоже уже переходят на взаиморасчеты в отношениях с Китаем в национальные валюты. И между Россией и Индией тоже речь идет о том, чтобы перейти на взаиморасчеты в национальных валютах. Безусловно, это тоже один из симптомов глобального переустройства мира, который у нас сейчас происходит», – полагает он.

«Поскольку для России Запад сейчас закрыт, Россия движется на Восток. И это не прихоть сегодняшнего дня, это долгосрочная тенденция», – заключил Волхонский.

Москва, Мария Соколова

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