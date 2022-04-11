Сыро и ветрено: Москву ожидает прохладная дождливая погода

Предстоящая неделя в московском регионе будет сопровождаться дождями. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, значения средней суточной температуры будут превышать климатическую норму на 1-2 градуса, но по ощущениям – будет прохладно.

Во вторник, 12 апреля, вновь ожидается дождь, местами сильный. В темное время суток похолодает почти до 0°. Днем воздух прогреется до 11°, на востоке Подмосковья – до 17°.

В среду, 13 апреля, вновь вероятны осадки. Ночью до 1-3°, днем – до 10°. Местами возможен порывистый ветер до 13 метров в секунду.

В четверг, 14 апреля, днем в Московской области местами опять прогнозируется небольшой дождь с порывистым ветром до 15 метров в секунду. Дневная температура может составить 12-13°.

В пятницу, 15 апреля, преимущественно без осадков. Ночью -1...4°, днем 8...13°.

Москва, Светлана Антонова

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