Роскомнадзор потребовал от Google удалить из своих сервисов угрозы в адрес россиян

Роскомнадзор направил требование американской ИТ-компании Google LLC незамедлительно принять меры по удалению из своих сетевых сервисов угрозы в адрес россиян. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Ранее в работе сервиса Google.Translate было выявлено нарушение экстремистского характера. Указанный сервис при вводе для перевода словосочетания «dear Russians» (дорогие россияне) предлагал российским пользователям заменить его переводом фразы «dead Russians» (мертвые россияне). Причем для поисковых запросов с упоминанием других национальностей подобные предложения отсутствовали, пояснили в Роскомнадзоре.

Российское ведомство потребовало от американской компании принять исчерпывающие меры по недопущению подобных ситуаций в отношении российских пользователей, а также проинформировать о причинах появления таких сообщений.

Москва, Светлана Антонова

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