Восточный разворот: прозападная ориентация российской элиты обнулила внешнеэкономическую модель РФ

Многолетнее сопротивление российской элиты на сближение с Востоком привело к разрушению внешнеэкономической модели страны в условиях западных санкций, считает руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Алексей Куприянов. По его оценке, попытки руководства РФ развивать партнерство на азиатском направлении воспринимались на уровне исполнителей как «блажь начальника». Об этом эксперт сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«36 лет назад Михаил Горбачев заявил о том, что России необходимо усиливать азиатский вектор своей внешней политики, чтобы он развивался, по крайней мере, не менее активно, нежели вектор европейский и американский. Все эти 36 лет Россия пыталась поворачивать на Восток. Этот процесс усилился в 12-м году после известного заявления [президента РФ Владимира] Путина. Но при этом до сих пор очень многие российские экономические и политические элиты воспринимали это как некую блажь начальства, и в основном были заинтересованы в том, чтобы развивать отношения со странами Запада, а не со странами Востока», – констатировал он.

При этом Куприянов отметил, что в результате прозападной ориентации элиты российская модель внешней экономики рухнула после введения Западом санкций. «Сейчас нас буквально сама жизнь заставляет разворачиваться в сторону Востока, потому что мы отрезаны сейчас от западного рынка, технологий и инвестиций. Вся наша внешнеэкономическая модель, которая выстраивалась в течение последних десятилетий, даже раньше – еще с советских времен, на наших глазах рухнула. Нам надо выстраивать новую внешнеэкономическую модель, а она не имеет другой альтернативы – как быть ориентированной на Восток», – подчеркнул эксперт.

По его мнению, Индия может сыграть особую роль в новой модели российской экономики. «России необходимо развивать отношения с Индией, чтобы как-то компенсировать очень мощное экономическое притяжение Китая. Индия должна играть в этой схеме, с одной стороны, роль рынка российских товаров, с другой стороны – хаба транзитного пространства, через который Россия должна получать инвестиции и новые технологии. Наши экономики имеют очень большой потенциал для сближения и для того, чтобы это сотрудничество было максимально взаимовыгодным. Примерно к этому в идеале мы должны прийти для того, чтобы наша экономика уцелела под градом западных санкций», – пояснил он.

В связи с этим Куприянов обратил внимание, что российскому руководству и элитам придется многое переосмыслить. «Индийские коллеги регулярно жалуются на то, что очень много перспективных контрактов, например, не реализуется, потому что российские крупные предприятия предпочитают большие контракты, на малые – даже не смотрят. Сейчас мы находимся в той ситуации, когда нам важна каждая капля. То есть, нам придется учиться взаимодействовать с малыми формами, развивать малый бизнес», – уточнил он.

«Последнее десятилетие мы отказались от активной политики на индо-тихоокеанском направлении. Наша политика на этом направлении сводится к тому, что мы поддерживаем инициативы наших партнеров, у нас нет никакой своей повестки. Эта повестка должна появиться. Мы должны стать активным игроком на индо-тихоокеанском направлении, дружественным для всех центров силы, которые там есть, и добиться того, чтобы наша политика на этом направлении сочеталась с политикой наших партнеров – это Индия, Вьетнам, Китай и страны Ближнего Востока», – заключил Куприянов.

Москва, Мария Соколова

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