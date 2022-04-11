«Сильный кризис к концу лета»: санкции против России ускорили распад западной финансовой системы

Антироссийские санкции ускорили распад западноцентричной финансовой системы: к концу лета в США можно ожидать серьезный кризис. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал профессор Дипломатической академии МИД РФ Андрей Володин сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, попытки встроить Россию в мировую западную систему изначально были неисполнимы.

«Санкции существуют с 1949 года, когда была введена система КОКОМ (контроль Запада за экспортом в СССР и соцстраны). Система КОКОМ никогда не отменялась, а в 1996 году она была преобразована в Вассенаарское соглашение. То есть, ограничение Советского союза, а затем России продолжались и продолжались. В связи с этим, чем период усиления санкций важен для нашей страны? С начала 90-х… уповали на активное участие России в мировой экономике. Видимо, это было сделано по недомыслию, потому что мировая экономика, представленная Западом, более уповала на участие России в международном разделении труда в качестве подчиненного, зависимого, периферийного члена. Теперь эта ситуация меняется. И все чаще говорим в России о смене модели экономического развития и, соответственно, смене модели внешнеэкономических связей», – пояснил профессор.

В этой связи Володин обратил внимание на мнение экспертов, которые считают, что России нужно использовать опыт советского времени. «Мобилизационная экономика – удел не только сталинского Советского союза. Это и Япония, Германия, Италия, и Индия первых лет независимости. Вот эта мобилизационная модель экономики дает возможность государству управлять направлениями не только экономического развития, но и научно-технического прогресса», – подчеркнул он.

Эксперт отметил, что в нынешних условиях приоритеты геополитической стратегии государства будут выходить на передний план в экономической сфере. «Среди этих приоритетов, безусловно, развитие отношений с Индией. Сейчас в тихоокеанской Азии и в зоне Индийского океана производится вся номенклатура продукции, которая производилась или производится в Европе или США», – пояснил он.

При этом профессор отметил, что тенденция к изменению экономических приоритетов носит общемировой характер. «Мир перемещается на Восток – в Евразию, в тихоокеанскую Азию. Не забудем, что Америка своим западным побережьем тоже выходит на Азиатско-Тихоокеанский регион. Здесь наиболее динамичное развитие. Санкции, очевидно, еще более затормозят развитие Западной Европы. И финансовая группа из Швейцарии прогнозирует очень сильный финансовый кризис. Они консервативные финансисты и редко ошибаются, – очень сильный финансовый кризис в США в конце лета этого года», – отметил эксперт.

Володин также обратил внимание на мнение старшего экономиста Международного валютного фонда Гиты Гопинат. «Она фактически отвечает в этом фонде за философию развития мировых финансов. Гита сказала очень просто и очень ясно – это было опубликовано во многих западных газетах – санкции ускоряют распад западноцентричной финансовой системы. Неблагополучная финансовая ситуация, госдолг США перевалил за 30 трлн – это 4,5 ВВП, может, чуть меньше… Администрация [президента США Джо] Байдена сейчас борется на трех фронтах – против России, против Китая и внутри страны. Мы ж прекрасно понимаем, что выборы в 2020 года были проведены, как говорится, в нарушение демографических законов, если сказать очень осторожно. Так что – вот эти три фронта американцы просто не потянут», – заключил Володин.

Москва, Мария Соколова

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