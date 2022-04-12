Так и не вышли из «тени»: экономические проблемы России обостряет неисполнение поручений Путина

Всплеск безработицы и экономический кризис в условиях санкционного давления Россия могла бы легче пережить, если выполнить поручение президента РФ 20-летней давности, а также оказывать конкретную помощь людям, а не проводить на этому поводу пиар-акции. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, работа в России есть и будет, вопрос только в готовности граждан менять сферы деятельности.

«Если люди готовы переучиваться, менять специальности, то вопросов нет. Огромное количество отраслей их ждет с распростертыми руками и с немаленькими зарплатами, подчеркиваю… С другой стороны, если люди хотят работать по той же специальности, за ту же зарплату, то, конечно, трудности могут возникнуть, пока вот эти логистические цепочки опять не срастутся… Временный всплеск этой безработицы может быть. Но опять-таки – не надо путать безработицу как таковую с отсутствием работы, потому что работа в России есть и будет», – пояснил Вострецов.

Профсоюзный лидер привел в пример рынок труда Санкт-Петербурга, где наблюдается большой дефицит кадров в строительстве. «Из-за скачка курса доллара огромное количество иностранных товарищей из ближнего зарубежья уехали… нет ни маляров, ни каменщиков, ни сварщиков, ни стекольщиков. Огромное количество людей отсутствует, которые получают по 150-200 тысяч. Днем с огнем найти не можем», – подчеркнул он.

Вострецов пояснил, что в настоящее время рабочих мест в России гораздо больше, чем трудящихся. «100% выпускников техникумов у нас трудоустроены, в отличии от выпускников высших учебных заведений. Нужно развенчивать вот этот миф. Взять ту же Данию – там мужчины не стесняются быть почтальонами. Какая разница, если ты зарабатываешь деньги честным трудом и тебе нормально платят, разницы нет, где работать», – отметил он.

Вместе с тем Вострецов обратил внимание на «серые» схемы на рынке труда. «Налоговая попыталась ввести регуляцию самозанятыми, а десятки миллионов людей так и не вышли из «тени». Эти люди, которые сегодня окажутся без работы, могут оказаться как раз в «серой» зоне, и мы не будем знать, безработные они или работают. Сегодня у нас и так 20 млн человек нигде не числились. А на что они живут? Они как раз заняты в этой «серой» зоне. Поэтому налоговой надо думать, как создавать условия, чтобы выводить этих людей тоже из «серой» зоны, и тогда мы увидим, какое количество рабочих мест у нас есть», – подчеркнул он.

«Налоговой надо немножко включить мозги, умерить аппетиты и в период трудностей не сдирать с работодателей шкуру. Есть время, когда надо собирать урожай, а есть время, когда нужно давать послабления и включать голову», – считает Вострецов.

Кроме того, глава объединения профсоюзов полагает, что часть проблем могла бы не обостриться, если поручения президента РФ были бы выполнены. Это касается, в том числе, выделения гражданам земли. «Вспомните, куда бегут каждый кризис наши граждане – на свои садовые участки, сеют картошку, помидоры, огурцы, рассчитывают на свое подсобное хозяйство. Мы даже многодетным не дали по стране землю… Не надо вертолетных денег, не надо делать пиар-акции, а надо делать конкретные вещи. Сказал президент выдать землю – на 10% программа по стране исполнена. 20 лет прошло. Всех губернаторов пинком под зад», – заключил Вострецов.

Москва, Мария Соколова

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