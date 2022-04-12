Русские всегда добивались того, чего хотели. Такова наша история – бизнесмен Пригожин

Немецкое издание T-online направило российскому бизнесмену Евгению Пригожину запрос, в котором интересуется причинами удаления его поста о причастности предков современных руководителей правительства ФРГ к злодеяниям в годы Великой Отечественной войны.

Ранее Пригожин напомнил о том, что что дед канцлера ФРГ Олафа Шольца служил генерал-лейтенантом в СС, а предок немецкого министра финансов Кристиана Линднера в звании генерала вермахта участвовал в операции по блокаде Ленинграда.

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала ответ Евгения Пригожина немецкому изданию.

В своем ответе бизнесмен подчеркнул, что сделал свое заявление о служивших в СС родственниках нынешних руководителей бундестага на основе архивных данных.

«Если у господина Шольца или у кого-либо есть претензии к данной информации, они смело могут подавать в суд, и будем разбираться, что подтверждено, а что нет. Однако насколько я представляю, у большинства из вас, коренных немцев, дедушки или прадедушки так или иначе участвовали в убийстве русских, геноциде евреев, а также верой и правдой служили Адольфу Гитлеру. Да, звучит неприятно, но я лишь констатирую факты», – приводит слова бизнесмена пресс-служба.

Отвечая на тезис немецкого репортера об ответственности за деяния своих предков, Пригожин отметил, что дань памяти своему деду-фронтовику он отдал, сняв художественный фильм о тех событиях.

«Мой дед воевал с фашистами подо Ржевом, я снял о нем фильм «Ржев». Отправляю вам ссылку на бесплатный просмотр: https://www.ivi.ru/watch/415622. Фильм снят по повести Кондратьева, который воевал вместе с дедом. Кондратьева я никогда не видел, и в момент написания повести я был заключенным в советской тюрьме. Моей маме 83 года, ее включили в санкционные списки ЕС, Великобритании, Швейцарии и Новой Зеландии. У меня к вам встречный вопрос: в чем виновата моя мама?» – задается вопросом бизнесмен?

Пригожин подчеркнул, что в европейских странах действуют двойные стандарты. А Россия всегда была на стороне добра, именно поэтому она спасала от фашизма не только свою страну, но и весь остальной мир. Но сегодняшние украинские нацисты подняли свои головы и убивают мирное население, простых русских граждан. И ответственность за это лежит на Макроне и ему подобных «шольцообразных», отметил Пригожин.

В заключении бизнесмен посоветовал обратиться к истории российского государства, которое на протяжении существования всегда отстаивало свои рубежи, и всегда добивалось своего. Потому что это заложено в геноме русского человека, резюмировал Пригожин.

Москва, Светлана Антонова

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