Музыкант со всегда актуально повесткой: Пригожин поздравил Шнурова с днем рождения

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, который 13 апреля празднует 49-летие, является великим артистом современности, заявил бизнесмен Евгений Пригожин.
Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала поздравление в адрес музыканта. В нем предприниматель указал на актуальность музыки Шнурова.
«От всей души поздравляю выдающегося российского музыканта Сергея Владимировича Шнурова с днем рождения. На мой взгляд, он один из самых великих артистов современности со всегда актуальной повесткой – от встряхивания «кучи Беглова» до расчленения врагов специальной операции на Украине», – отметил Пригожин.
Бизнесмен ранее высказался о песне «Ленинграда» под названием «А у олигархата...». Он поблагодарил Шнурова за создание композиции о продажных предпринимателях, выступающих с русофобской позицией на фоне ситуации на Украине.
Москва, Екатерина Попова
© 2022, РИА «Новый День»
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