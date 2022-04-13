Призыв к геноциду русских: в России возбуждено уголовное дело против мэра украинского города

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении мэра города Днепра Днепропетровской области Украины Бориса Филатова за призыв к геноциду русских. В его высказываниях установлены признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ст. 357 УК РФ – «подстрекательство к совершению геноцида, то есть склонения к действиям, направленным на полное или частичное уничтожение национальной группы как таковой путем убийств членов этой группы»

В рамках расследования, которое инициировал глава СКР Александр Бастрыкин, установлено, что Филатов в своих аккаунтах в социальных сетях, имея многотысячную аудиторию подписчиков, опубликовал пост с призывами убивать россиян по всему миру с обоснованием необходимости совершения таких действий.

«Подобные высказывания украинских политиков, журналистов, других публичных лиц, целью которых является не просто возбуждение ненависти к русским, но и подстрекательство к конкретным насильственным действиям в отношении русских людей, уже давно стали частью человеконенавистнической русофобской политики украинского режима. Это еще раз доказывает факт «процветания» на Украине нацистской идеологии, которая транслируется украинским гражданам с немолчаливого согласия высшего политического руководства страны», – подчеркивается в сообщении СКР.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия и экспертизы для оценки высказываний Филатова. Ведомство принимает меры для объявления его в розыск.

Москва, Светлана Антонова

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