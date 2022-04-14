Москве прогнозируют прохладные и дождливые выходные: синоптики определили, когда ждать потепление

В ближайшие выходные дни московский регион ожидает прохладная и ненастная погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, причиной станет небольшой западный циклон: плотные облака будут ограничивать дневной прогрев воздуха, дождь местами будет переходить в мокрый снег.

В пятницу, 15 апреля, облачно с прояснениями. Ночью без осадков, в Москве -1...1°, по области -3...2°. Днем местами возможен небольшой дождь. В дневное время воздух может прогреться до 13-14°.

В субботу, 16 апреля, ожидается облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. Ночью до 6°, днем – до 9°. В воскресенье, 17 апреля, вновь прогнозируются осадки. Ночью в Москве около 0°, по области – до -2°. Днем небольшие осадки продолжатся, а температура воздуха поднимется только до 7-8°.

В начале следующей недели облачно с прояснениями, умеренный восточный ветер. В понедельник ночью -2...3°, днем 8...13°. Во вторник ночью 1...6°, днем 12...17°.

Москва, Светлана Антонова

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