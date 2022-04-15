В марте в России продажи водки выросли на 10%, пива – на 100%

В России розничные продажи водки за март выросли на 10,4% по сравнению с прошлогодним уровнем, составив 6,4 млн декалитров (дал). Покупка слабых алкогольных напитков выросла вдвое, передает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный союз защиты прав потребителей.

Как сообщается, розничные продажи коньяка в марте выросли на 4,8%, реализация тихих вин поднялась на 6,4%, спрос на шампанские и игристые вина увеличился на 5,7%. При этом слабоалкогольных напитков за март было продано вдвое больше, чем в прошлом году.

В целом за месяц было куплено 18,3 млн дал алкогольной продукции (без пива и напитков на основе пива, сидра, пуаре и медовухи), что на 6,6% больше, чем в 2021 году.

Москва, Мария Соколова

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