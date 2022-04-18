Минобороны РФ опубликовало подтвержденные потери украинских военных

Министерство обороны России впервые обнародовало задокументированные данные о потерях украинской армии в ходе российской спецоперации. По данным ведомства, число погибших приближается к 23,4 тысяче человек.

«Минобороны России располагает достоверными данными об истинных потерях украинской армии, Нацгвардии и прибывших иностранных наемников. На сегодня реальные задокументированные безвозвратные потери украинской стороны составляют 23 367 человек», – говорится в сообщении.

Российские военные также обнародовали отдельные данные о потерях Нацгвардии Украины, «полученные из реальных украинских документов». «В них раскрываются сведения о значительных потерях среди военнослужащих в/ч 3057 и карателях входящего в ее состав отряда специального назначения «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация)», – уточнили в Минобороны РФ, пояснив, что это данные на 29 марта 2022 года.

«Документы, имеющиеся в распоряжении Минобороны России, также свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести», – отметили в Минобороны РФ.

Москва, Мария Соколова

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