Погода в Москве приблизится к апрельской норме

В ближайшие дни в московском регионе потеплеет: температура воздуха будет колебаться в небольших пределах около и немного выше нормы. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, почти вся неделя будет с переменной облачностью и ежедневными небольшими дождями, которые в основном пройдут местами в Подмосковье.

Во вторник и среду, 19 и 20 апреля, в ночное время синоптики ожидают до 4-5°, днем до 15-16°. В четверг, 21 апреля, в столице и Подмосковье прогнозируется пасмурная погода с дождем и порывистым ветром до 17 метров в секунду. Ночью до 7°, днем – до 13°.

В пятницу, 22 апреля, облачно с прояснениями. Местами также возможен небольшой дождь. Ночью 1...6°, днем 9...14°. В субботу, 23 апреля, преимущественно без осадков, ночью 1...6°, днем 11...16°.

Москва, Светлана Антонова

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