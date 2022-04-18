В Москве активизировались аферисты-«юристы»: предлагают за вознаграждение увеличить выплаты Пенсионного фонда

В московском регионе активизировались аферисты, которые предлагают пенсионерам юридическую помощь в оформлении якобы причитающихся им выплат. Региональный Пенсионный фонд (ПФР) призвал москвичей к бдительности, заверив, что подобные «услуги» сторонних лиц не нужны – ПФР оказывает юридическую помощь бесплатно.

«Аферисты действуют от имени неких юридических компаний. Они настойчиво убеждают доверчивых пенсионеров в якобы положенных денежных средствах от государства. Гражданам всего лишь необходимо посетить офис для бесплатной консультации, где им помогут «грамотно» составить заявление. Чаще всего речь идет о заявлениях на перерасчет пенсии, так как, со слов мошенников, при назначении пенсии были допущены ошибки или не в полной мере учтены, например, периоды работы», – уточнили в ПФР.

Специалисты предупредили, что пенсионеры таким образом рискуют остаться без денег, поскольку аферисты просят немалые суммы за оперативную помощь, а если средств нет – «помогут оформить кредит».

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»