Индекс Мосбиржи рухнул более чем на 5%

Сегодня во второй половине дня на Московской бирже произошел резкий обвал котировок. К 15:00 мск индекс Мосбиржи обвалился на 5,3% – до 2217 пунктов, индекс РТС – на 4,3% до 889 пунктов. Наибольшие потери несут акции транспортного и нефтегазового сектора.

В частности, более чем на 8% подешевели акции «Аэрофлота», Совкомфлота, «Лукойла» и ряда других крупных компаний.

В то же время на валютном рынке наблюдается спокойная динамика. Биржевой курс доллара колеблется около отметки 78 рублей, евро – около 83,5 рубля.

Москва, Светлана Антонова

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