В Москве совершено рекордное число сделок с жилой недвижимостью

В Москве по итогам первого квартала зафиксировано рекордное число сделок с жилой недвижимостью. Как сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра, зарегистрировано 40 950 переходов прав на вторичном рынке жилья, что на 16,9% больше, чем за этот же период прошлого года (35 004) и на 20,1% превышает квартальный показатель 2020 года.

Вместе с тем в марте зарегистрировано 18 234 перехода прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья, что в 1,3 раза (+35,9%) больше февральских показателей (13 418). В сравнении с аналогичным месяцем прошлого года показатель увеличился на 18,9% (15 333).

«18 тысяч переходов прав – наивысшее месячное значение с начала 2021 года за исключением декабря, когда на вторичном рынке Москвы было оформлено 20 тысяч прав на квартиры», – пояснил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

В то же время, по его словам, итоговый результат первых трех месяцев также стал рекордным за все время ведения статистики и на 5 тысяч превзошел аналогичный период прошлого года. «Тем самым, обновлен очередной максимум Росреестра и в месячном, и в квартальном значениях при оформлении квартир на вторичном рынке», – уточнил Майданов.

Москва, Светлана Антонова

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