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Среда, 20 апреля 2022, 17:16 мск

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Концертную индустрию России ждет парад банкротств

Российскую концертную индустрию ожидает парад банкротств, если государство не окажет поддержку этой отрасли. Такое мнение высказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, обратившись к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением продлить действие временного порядка возврата денег за билеты на отмененные концерты.

Титов отметил, что организация концертов и других культурно-массовых мероприятий в 2020 году была отнесена к наиболее пострадавшим отраслям экономики, однако в 2022 году ситуация не стала проще и легче. Сохраняется значительная часть санитарных ограничений, к которым добавилось санкционное давление, в результате чего многие концерты были отменены.

«Комбинация старых санитарных ограничений и новых санкций привела к тому, что к настоящему моменту ни один организатор концертов не смог сгенерировать прибыли. Если не ослабить давление, можно ждать парада банкротств», – подчеркнул Титов, слова которого цитирует его пресс-служба.

По его мнению, для улучшения положения отрасли необходимо, во-первых, отменить ограничения на проведение концертов и других культурно-массовых мероприятий. Во-вторых, распространить временный порядок отмены, замены либо переноса мероприятия (в том числе в части порядка и сроков возмещения стоимости билетов) на период с 24 февраля до 1 сентября 2022 года.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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