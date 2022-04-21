Синоптики обещают Москве теплые выходные

После прохладного, пасмурного и дождливого четверга в московский регион начнет возвращаться теплая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в выходные дни из-за туч появится солнце, осадки также возможны, но кратковременные.

В пятницу, 22 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами вероятен небольшой дождь. Температура ночью – до 6°, днем – до 14°.

В субботу, 23 апреля, так же облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем потеплеет до15-16°. В воскресенье, 24 апреля, ночью может пройти кратковременный дождь, а дневная температура повысится до 17-18°.

В понедельник и вторник, 25 и 26 апреля, ожидается похожая погода. При этом в светлое время суток возможно потепление до 18-20°.

Москва, Светлана Антонова

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