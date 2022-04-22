Период глобальной непредсказуемости и тектонических изменений

Мир оказался на пороге тектонических изменений, в которых первостепенную роль играет Россия. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве. По оценке экспертов, поводом к переустройству могут стать, в том числе, успешное завершение спецоперации на Украине и победа на президентских выборах во Франции лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

В частности, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Екатерина Нарочницкая обратила внимание на общемировую тенденцию завершения эпохи глобализации, в которую вписывается нынешняя ситуация во Франции. «Эммануэль Макрон (президент Франции) продолжает политику своих предшественников во всем... Вот логика углубления интеграционного проекта, и возвращение Франции в атлантистскую парадигму и в ценностном отношении, и неолиберальный дрейф – все это продолжение долговременных тенденций последних трех десятилетий… Колоссальное влияние могла бы оказать победа Марин Ле Пен, но этого одного было бы недостаточно. Потому что мы все прекрасно помним, что произошло после победы [Дональда] Трампа, которая была вызовом либертарному глобалистскому тренду. Она завершилась тем, что глубинное государство фактически обложило Трампа со всех сторон и во многом нейтрализовало его действия», – констатировала она.

«Победа Марин Ле Пен была бы конечно таким потрясающим основы событием. И она могла бы стать, во-первых, триггером нового очередного подъема сил политической альтернативы в других европейских странах. Там для этого есть большой потенциал. В Дании, например. Мы видели первую волну такого подъема в 16-17-м годах, но потом-то произошел спад. И вот мог бы произойти новый такой подъем. И, кроме всего прочего, мы вообще вступаем в период сейчас огромной непредсказуемости, пертурбаций – очень серьезных, колоссальных, тектонических изменений, полагаю, судя по логике событий, вообще в мировом порядке», – отметила Нарочницкая.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров со своей стороны отметил определяющую роль России в этом процессе. «Если мы посмотрим даже мировые институты – ООН и прочие – их судьба не ясна. Поэтому не будет преувеличением сказать, что от того, как закончится наша спецоперация на Украине, во многом будет зависеть не только судьба Европы, но и по большому счету мирового порядка», – полагает он.

«По большому счету в глобальном плане, Франция, например, заинтересована в сильной России. Единство в Европе или какой-то баланс сил в Европе будет сохранен или восстановлен как раз в случае, если Россия станет более сильной, если мы сможем провести экономические реформы, реформировать страну», – заключил Федоров.

24 апреля во Франции пройдет второй тур президентских выборов. По итогам первого тура Макрон набрал 28,5% голосов, Ле Пен – более 24%.

Москва, Мария Соколова

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