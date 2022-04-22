Московский «Садовод» переквалифицировался в рынок подделок брендовой одежды

Спекулянты наладили сбыт подделок на московском рынке «Садовод», который по документам принадлежит группе компаний «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева.

Множество известных иностранных брендов одежды покинули Россию на волне западных санкций. Однако россияне не могут отказаться в одночасье от данной продукции, чем породили спрос на подделки.

В марте корреспонденты «Московского комсомольца» посетили «Садовод», где нашли множество копий моделей популярных брендов. Продавцы утверждают, что торгуют подделками из Китая. Цена некоторых достигает 23 тысяч рублей.

«Оригинала вы здесь не найдете. Не ведитесь, если кто-то вам обратное скажет», – поделился со СМИ один из торговцев.

Изредка рынок посещают сотрудники правоохранительных органов, но в продаже подделок они не видят ничего противозаконного. При этом эксперты еще в 2018 году выражали опасения по поводу того, что владельцы «Садовода» могли наладить на рынке торговлю криптовалютой из-под полы и уклоняться от уплаты налогов.

Но несмотря на факты, торговая империя Года Нисанова и Зараха Илиева продолжает расширяться. На днях их партнер купил комплекс на Таганке. Вероятно, с уходом западных брендов, их выручки только вырастут за счет продаж подделок с молчаливого согласия властей.

Москва, Екатерина Попова

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