Путин и глава Европейского совета обсудили неадекватность еврочиновников и лидеров большинства стран ЕС

Президент РФ Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель в ходе телефонных переговоров обсудили безответственность еврочиновников и неадекватные русофобские выпады руководства большинства стран ЕС. Как отмечается в сообщении пресс-службы Кремля, глава российского государства также прокомментировал вероятность прямого контакта с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ходе беседы было подробно обсуждено развитие ситуации на Украине. Шарль Мишель информировал о контактах с украинским руководством в ходе своей недавней поездки в Киев. Владимир Путин со своей стороны изложил принципиальные оценки в связи со специальной военной операцией по защите республик Донбасса. «Отмечено, что после освобождения Мариуполя по соображениям гуманности отдан приказ отменить штурм промышленной зоны завода «Азовсталь». При этом всем сложившим оружие военнослужащим ВСУ, боевикам нацбатальонов и иностранным наёмникам гарантируется жизнь, достойное обращение в соответствии с международным правом и оказание квалифицированной медицинской помощи. Но киевский режим не позволяет воспользоваться этой возможностью», – уточняется в сообщении Кремля.

Вместе с тем президент России рассказал о принимаемых на постоянной основе мерах по защите гражданского населения, ежедневном открытии гуманитарных коридоров и объявлении режима тишины для безопасной эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий.

При этом «обращено внимание на безответственные заявления представителей ЕС о необходимости разрешить ситуацию на Украине военным путём, а также игнорирование многочисленных военных преступлений украинских силовиков. Отмечено, что Брюссель мог бы повлиять на киевские власти с тем, чтобы заставить их прекратить массированные обстрелы населённых пунктов Донбасса и другие грубые нарушения норм международного гуманитарного права», – говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, как было сказано на переговорах, руководство большинства стран Евросоюза своими действиями потворствует откровенной русофобии, проявляющейся, например, в культурно-гуманитарной и спортивной сферах.

Реагируя на призыв Шарля Мишеля провести прямой контакт с Владимиром Зеленским, президент России вновь подтвердил известную позицию на этот счёт, отметив, что такая возможность зависит, в частности, от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей, в ходе которых делегация киевского режима «проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения», – отметили в Кремле.

Москва, Светлана Антонова

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