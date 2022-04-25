Погода в Москве: синоптики прогнозируют ночные заморозки

В московском регионе вновь ожидается похолодание. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в конце рабочей недели возможны ночные заморозки.

Во вторник, 26 апреля, в столице вероятен небольшой дождь, в Московской области местами умеренный. Ночью до 11°, днем 17-18°. В среду, 27 апреля, также возможен местами небольшой дождь. Ночью до 8°, днем до 12-13°, по области 8...13° с порывистым ветром до 15 метров в секунду.

В четверг, 28 апреля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в Москве -1...1°, по области -3...2°. Днем в столице 6...8°, в Подмосковье 4...9°.

В пятницу и субботу, 29 и 30 апреля, прогнозируется переменная облачность, местами небольшие осадки. Температура ночью -2...3°, днем 6...11°.

Москва, Светлана Антонова

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