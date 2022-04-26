Бизнесмен Пригожин обратится в СК с заявлением о преступлениях журналиста Невзорова*

Юристы компании «Конкорд» подготовили заявление о возбуждении уголовных дел в отношении журналиста Александра Невзорова* (внесен в список СМИ-иноагентов в РФ). Соответствующее поручение им дал бизнесмен Евгений Пригожин.

В юрслубе подчеркнули, что Невзоров* в своих постах и выступлениях распространяет недостоверную порочащую информацию о российской армии, гражданах, власти, то есть занимается клеветой. Компания «Конкорд» также указала на публикацию журналистом фейков о спецоперации ВС РФ на Украине. Невзоров*, фактически, выступает пресс-секретарем полка «Азов»** (организация запрещена в РФ, против ее членов в России возбуждены уголовные дела), оправдывает нацизм, разжигает ненависть и вражду между народами России и Украины, убеждены юристы.

«Надеемся, правоохранительные органы дадут соответствующую оценку преступным деяниям Невзорова* и привлекут его к ответственности по всей строгости законов РФ», – подчеркнули в пресс-службе компании «Конкорд».

Ранее стало известно о намерении Евгения Пригожина обратиться в СК РФ с требованием проверить «Новую газету», радиостанцию «Эхо Москвы» и телеканал «Дождь» (внесены в список СМИ-иноагентов в РФ), которые распространяют фейки и вбросы о России, ее народе и армии.

Невзоров* – внесен в список СМИ-иноагентов в РФ

«Азов»** – экстремистская организация, запрещена в РФ

Москва, Екатерина Попова

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