Посредничество ООН: Гутерриш предложил Москве и Киеву создать контактную группу для решения гуманитарных вопросов

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш выступил с инициативой создания совместной с Москвой и Киевом контактную группу по гуманитарным вопросам, в частности по организации безопасных коридоров на Украине для мирных жителей. По его словам, главным условием их создания должно стать соблюдение всеми сторонами режима прекращения огня и эвакуация гражданского населения.

«С этой целью я предложил создание контактной группы по гуманитарным вопросам, которая объединила бы ООН, Россию и Украину для поиска возможностей, открытия безопасных коридоров с местным прекращением огня для гарантий того, чтобы эти коридоры были действительно эффективными», – сказал Гутерриш, слова которого цитирует РБК.

Сегодня генсек ООН провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Предполагается, что во второй половине дня Гутерриш встретится с главой российского государства Владимиром Путиным, после чего намерен посетить Киев.

Москва, Светлана Антонова

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