российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 26 апреля 2022, 17:41 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Посредничество ООН: Гутерриш предложил Москве и Киеву создать контактную группу для решения гуманитарных вопросов

Антониу Гутерриш. Фото: МИД России

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш выступил с инициативой создания совместной с Москвой и Киевом контактную группу по гуманитарным вопросам, в частности по организации безопасных коридоров на Украине для мирных жителей. По его словам, главным условием их создания должно стать соблюдение всеми сторонами режима прекращения огня и эвакуация гражданского населения.

«С этой целью я предложил создание контактной группы по гуманитарным вопросам, которая объединила бы ООН, Россию и Украину для поиска возможностей, открытия безопасных коридоров с местным прекращением огня для гарантий того, чтобы эти коридоры были действительно эффективными», – сказал Гутерриш, слова которого цитирует РБК.

Сегодня генсек ООН провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Предполагается, что во второй половине дня Гутерриш встретится с главой российского государства Владимиром Путиным, после чего намерен посетить Киев.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

Украина распадется на несколько государств / Путин сообщил Эрдогану о ситуации в Мариуполе / Глава правительства Болгарии пожертвовал зарплату на вооружение Украины / ФСБ предотвратила попытку убийства известного российского журналиста / Российские военные прекратят боевые действия для выхода людей из «Азовстали» / В Курской области сбили два украинских беспилотника / Путин и глава Европейского совета обсудили неадекватность еврочиновников и лидеров большинства стран ЕС / Словения решила передать украинским войскам танки югославского производства

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Украина,