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Вторник, 26 апреля 2022, 17:41 мск

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Путин сообщил Эрдогану о ситуации в Мариуполе

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Сегодня президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил о ситуации в Мариуполе. Российский лидер заверил, что этот город освобожден и боевые действия там не ведутся.

Что касается заблокированных на территории завода «Азовсталь» украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов, то, как сказал Путин, киевские власти должны взять на себя политическую ответственность и, руководствуясь гуманными соображениями, отдать им приказ сложить оружие. «Военнопленным гарантируется жизнь, медицинская помощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами», – подчеркнул глава президент РФ, обратив внимание, что российская сторона предпринимает на постоянной основе усилия по обеспечению безопасности мирных граждан, включая организацию гуманитарных коридоров.

Путин также информировал президента Турции о состоянии дел на переговорах российских и украинских представителей.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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