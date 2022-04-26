В России увеличилась безработица

Количество официально зарегистрированных безработных в России в течение первого квартала 2022 года увеличилось до 1,1 млн человек, в том числе 0,6 млн человек получают пособие. При этом текущий уровень безработицы вырос до 4,4% (январь – февраль – 4,1 %). Такие данные опубликовала Федерация независимых профсоюзов России на основе сведений Минтруда РФ и служб занятости.

По данным Росстата, текущая ситуация с безработицей сохраняется сложной в Северо-Кавказском федеральном округе –11,6%. Самый высокий показатель в Ингушетии – 29,3%.

Москва, Светлана Антонова

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