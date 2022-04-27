Оплата труда в России занижена: профсоюзы заявили о необходимости изменить систему расчета зарплат

В России оплата труда занижена по сравнению с ее вкладом в ВВП страны. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков сегодня на пресс-конференции в Москве. По его мнению, в условиях экономического кризиса и санкций при расчете зарплат необходимо вернуться к привязке к расходам. Пии этом введение базового безусловного дохода он назвал новым рабством.

«Оплата труда в России действительно – это не только мы говорим, это говорят и ведущие экономисты – занижена по сравнению с тем вкладом, который дает зарплата и фонд зарплаты в общем балансе ВВП нашей страны. Поэтому, конечно, здесь надо выравнивать и поднимать в принципе уровень зарплаты различными экономическими методами», – констатировал Шмаков.

По его словам, для компенсации «бурного роста цен и инфляции» профсоюзы выдвинули требование пересмотра минимального размера оплаты труда (МРОТ). «Предлагаем сейчас в этих условиях отказаться от той новой методики подсчета МРОТ, которая основана на медианной зарплате. Когда мы ее обсуждали и согласовывали, чтобы применять в качестве инструмента, это было во время стабильного развития экономики страны», – пояснил глава ФНПР.

«Сейчас нет стабильного развития, сейчас экономический кризис, есть турбулентность, связанная с внешними факторами и с теми санкциями, которые введены против нашей страны. Поэтому мы считаем, что надо вернуться на шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед. На шаг назад – а именно к тому принципу подсчета минимальной потребительской корзины, которая основана на расходах каждого человека, каждого домашнего хозяйства. То есть, сколько человек тратит на продукты, на товары длительного пользования, коммунальные услуги и все остальное», – считает профсоюзный лидер.

Шмаков подчеркнул, что с учетом отраслевых соглашений, коллективных договоров межразрядных коэффициентов такая система подсчета МРОТ является «работающим механизмом», который нужно только корректировать хотя бы раз в квартал. «Не от медианной зарплаты, а от стоимости конкретного набора продуктов пересматривать, и корректировать эту величину один раз в квартал. И тогда, даже если дальше все стабильно будет, посмотрим – один квартал, два квартала, и потом можем перейти на более длительные отрезки времени, если стабильна и не меняется эта цифра. А если меняется, тогда надо и соответствующим образом менять этот показатель МРОТ», – пояснил он.

При этом глава ФНПР высказался категорически против предложений о введении системы базового безусловного дохода. «Это все не так хорошо, как рисуется. Это новое рабство будет, если принимать в том виде, в котором это предлагается сейчас. Поэтому мы категорически против на сегодняшнем этапе в том виде, в каком это обсуждается, говорить о базовом безусловном доходе», – заключил Шмаков.

Согласно оценке Росстата, по итогам 2021 года денежные доходы россиян (в среднем на душу населения), составляли 39 854 рублей в месяц. При этом реально располагаемые доходы увеличились на 3,1%.

В то же время, как подсчитала официальная статистика, номинальная среднемесячная зарплата жителей РФ оценивалась в сумму 54 588 рублей.

Москва, Мария Соколова

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