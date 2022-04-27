Следственный комитет России возбудил почти 800 уголовных дел о преступлениях киевского режима

Следственным комитетом России (СКР) возбуждено 776 уголовных дел, из них 96 – военными следственными органами по фактам преступлений киевского режима и лиц, которые поддерживают украинские националистические взгляды и политику геноцида мирного населения. Такие данные были озвучены сегодня на оперативном совещании в Луганске, которое провел глава СКР Александр Бастрыкин.

Как уточнили в ведомстве, в ходе расследования поименно установлены более 280 фигурантов. В рамках лишь одного уголовного дела об обстрелах города Счастья, произведенных с 27 по 28 февраля 57 бригадой и 27 реактивной бригадой ВСУ, в качестве потерпевших допрошены почти 1900 человек, среди которых 16 детей. Все они признаны гражданскими истцами, и ими заявлены иски о возмещении причиненного ущерба на сумму свыше 1 млрд 700 млн рублей.

«Всего по расследуемым только военными следователями уголовным делам в качестве потерпевших признано и допрошено более 5600 мирных граждан, в том числе 56 детей, общая сумма заявленных исковых требований превышает 4 млрд 851 млн рублей», – отметили в СКР.

Только за минувшую неделю стали известны данные еще порядка 10 новых обвиняемых, причастных к атакам на гражданское население. В частности, это командир десантно-штурмового батальона 36 бригады морской пехоты ВСУ майор Александр Сикоза и командир роты огневой поддержки той же бригады капитан Никита Витек, начальник службы сил поддержки в составе 53 отдельной механизированной бригады майор ВСУ Роман Примак, командир группы инженерного обеспечения 53 отдельной механизированной бригады капитан Ростислав Дорош и его подчиненный капитан Дмитрий Корнюхин. При этом имеются свидетельские показания, что Дорош публично призывал весь подчиненный состав «унижать и убивать русскоговорящее население, уничтожать русскую нацию», подчеркнули в следственном ведомстве.

Также Бастрыкину доложено о расследовании обстоятельств ведения на территории Украины научных разработок по созданию элементов биологического оружия, их финансирования зарубежными государствами, в частности, США. Анализ полученных документов позволил четко определить круг лиц, связанных с военной биологической деятельностью на Украине, в том числе представителей Министерства обороны США и американских компаний-подрядчиков, говорится в сообщении российского ведомства.

Москва, Светлана Антонова

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