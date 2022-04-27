«Откровенно враждебный курс»: МИД России принял ответные меры на недружественные действия Японии

Сегодня в МИД России был вызван представитель посольства Японии в Москве, которому было заявлено о необходимости на принципах взаимности покинуть пределы РФ для восьми японских дипломатических работников до 10 мая. При этом российское внешнеполитическое ведомство обратило внимание, что вся полнота ответственности за недружественную политику лежат исключительно на Токио.

Как подчеркивается в заявлении МИД России, после начала специальной военной операции на Украине, цели и задачи которой были четко обозначены и подробно обоснованы в заявлении президента РФ, «официальный Токио взял откровенно враждебный антироссийский курс».

«Активно включившись в режиссируемую Западом оголтелую кампанию по распространению клеветы в адрес нашей страны, администрация Ф.Кисиды пошла на беспрецедентные для современных российско-японских отношений шаги, разрушающие накопленный за долгие годы позитив взаимовыгодного сотрудничества. Не считаясь со здравым смыслом, Япония открыто встала на позицию полной поддержки действующих на территории Украины неонацистских формирований, оказывает политическую, экономическую и военную помощь режиму в Киеве. Это сопровождается нагнетанием русофобской истерии в японском обществе, созданием в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. серьезных препятствий для нормального функционирования российских загранучреждений», – констатировал МИД России, отметив, что «апофеозом этой линии стала высылка из Японии восьмерых российских дипломатов».

«Вся полнота ответственности за такое развитие событий лежит исключительно на правительстве Японии, сделавшем выбор в пользу отказа от дружественных, конструктивных отношений с Россией», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Москва, Светлана Антонова

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