Цинизм и рецидив колониальной системы: «либеральные сказки» Запада создали большие проблемы в экономике России

Проблемы в отечественной российской экономике стали следствием решений собственных экономических властей, поверивших в «либеральную сказку» Запада. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал член-корреспондент РАН, профессор МГИМО МИД России Алексей Кузнецов сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, с помощью нынешней полномасштабной экономической войны против России Запад пытается затормозить слом нынешнего мироустройства и разворот в сторону развивающихся стран.

«Украинские события стали в какой-то степени спусковым крючком для тех процессов, которые назревали очень давно, и в общем их можно охарактеризовать как слом мироустройства – это, во-первых. Во-вторых, уход с абсолютно лидирующих позиций, по крайней мере, в глобальной экономике США и их европейских ближайших союзников. Это долгосрочные тренды, связанные с подъемом азиатских стран, с движением очень многих государств к глобальному мироустройству, основанному на полицентричности», – полагает профессор.

При этом Кузнецов обратил внимание, что по итогам Второй мировой войны не только возникли многие современные элементы глобального регулирования, но еще начался слом колониальной системы. «К сожалению, мы наблюдаем до сих пор рецидивы колониальной системы, когда бывшие империи – и Великобритания, и Франция, и, разумеется, США, которые меньше были связаны с традиционным колониализмом, но, тем не менее, участвовали во всех процессах, – они все пытаются удержать свои непропорционально высокие позиции, которые они заняли в ущерб, прежде всего, крупным развивающимся странам», – констатировал он.

Как считает эксперт, было бы ошибкой говорить, что украинские события – это следствие распада Советского союза, потому что «к концу нулевых годов историю болезненного распада Советского союза мы уже преодолели». «То, что началось в 10-е годы, это уже следствие новых шагов – и безудержного расширения НАТО на Восток, которое можно было еще с условностью относить к распаду советского блока социалистических стран, когда вступили Польша, Чехия, Венгрия. Но когда это все уже распространяется на огромное количество других государств, совершенно очевидно, что это просто экспансионистская политика НАТО, никак не связанная с преодолением холодной войны», – пояснил профессор.

«Разворот на глобальный Юг, на целый спектр развивающихся стран, – он происходит. И мы действительно получаем потихоньку ситуацию, когда глобализация, может быть, дала обратный ход за счет так называемой мега-регионализации. Мы видим все равно упрочение внешних связей постсоветских стран с довольно динамичными другими государствами. И я не удивлюсь, что такие жесткие усилия США и их западноевропейских партнеров как раз и нацелены на то, чтобы переломить эту тенденцию. Но, напомню, что это тренд вековой. Ну, они могут год-два что-то пытаться притормозить, но сломать тренд на укрепление крупнейших стран Азии, а перспективе на подъем африканского континента в экономическом плане – ну, это невозможно. Возможно только полномасштабными боевыми действиями, на которые США, надеюсь, не пойдут», – сказал Кузнецов.

При этом эксперт отметил, что, разворачивая против России полномасштабную экономическую войну, США ожидали не таких результатов. «Расчет, видимо, делался на какие-то ошибочные предпосылки, выдуманные западными экспертами. В результате – уже всем очевидно, что санкции не дают того политического эффекта. Ну, они и не могли его дать. Но, видимо, он ожидался, – ради которого они вводились», – пояснил он.

«Те проблемы, которые сейчас российская экономика испытывает в отраслях, ориентированных на массового потребителя, – это следствие того, что российские экономические власти поверили в сказку про либеральную экономику, про глобализацию, про невозможность использовать внешние торговые отношения как оружие против неугодных», – констатировал Кузнецов.

В то же время профессор подчеркнул, что «санкции действительно настолько масштабны, что они бьют по всем», и, в первую очередь, по развивающимся странам. «В случае продовольствия цинизм положения западных стран в том, что продовольственный кризис будет, в основном, не у них. Продовольственный кризис будет в странах развивающегося мира. Потому что все-таки десятилетия сельскохозяйственной политики в ЕС и США в условиях жуткого протекционизма, исключения его по сути из норм ВТО и многих других вещей позволяет европейцам в целом благополучно преодолеть эти последствия. Конечно, там будут проблемы с минудобрениями и с отдельными видами продовольствия, но катастрофы там не будет», – уточнил н.

«А вот то, что поставки зерна и с Украины, и из России в развивающиеся страны были очень важные для этих стран. И в случае Украины уже совершенно очевидно, что она в этом году не будет экспортером, по крайней мере, существенным экспортером зерна, а РФ может столкнуться просто с блокадой каких-то направлений транспортировки. То есть, если называть вещи своими именами, страны НАТО не позволят поставлять продукты питания в развивающиеся страны из России», – заключил Кузнецов.

Москва, Мария Соколова

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