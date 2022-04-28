Будет прохладно: погода в Москве отстала от климатической нормы

В ближайшие дни в московском регионе сохранится прохладная погода с отставанием от климатической нормы. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, по-прежнему вероятны ночные заморозки.

В пятницу, 29 апреля, ночью ожидается переменная облачность. В Московской области местами возможен небольшой дождь. Температура в Москве может опуститься до -1°, в Подмосковье – до -4°. Как отмечают синоптики, в дневное время, скорее всего, будет облачно с прояснениями, но местами также вероятен небольшой дождь. При этом воздух может прогреться до 12°.

В субботу, 30 апреля, ночью местами вновь прогнозируются небольшие осадки при температуре воздуха около 0°. Днем преимущественно без осадков. В Москве ожидается 8...10°, по области – 6...11°.

В воскресенье, 1 мая, преимущественно без осадков. Ночью около 0°, днем – до 12°. В понедельник, 2 мая, ожидается похожая погода. В светлое время суток воздух может прогреться 14°.

Во вторник, 3 мая, ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь. Ночью 1...6°, днем 10...15°.

Москва, Светлана Антонова

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