Российские производители напитков заявили о риске остановки своих заводов на фоне западных санкций, которые создали сложности с поставками оборудования и комплектующих. Как сообщил президент Союз производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Максим Новиков, заменить это оборудование российскими аналогами в текущих реалиях не представляется возможным.

«Индустрия напитков является одной из самых высокотехнологичных, она более чем на 90% укомплектована иностранным оборудованием, в том числе европейским. Сбой поставок комплектующих может привести к проблемам на производстве, вплоть до остановки линий», – сказал глава Новиков (цитата по «Интерфаксу»), выступая на заседании «круглого стола» «Цифровизация, планирование и оптимизация цепей поставок сельскохозяйственной продукции в условиях санкционного режима» в четверг.

Глава Союза также сообщил, что в настоящее время также сохраняется непростая ситуация с поставками сырья и компонентов для производства соковой продукции и безалкогольных напитков. «Степень зависимости от поставок из других стран высокая. Наблюдается не только рост цен на закупку сырья, ингредиентов и оборудования, происходит перестроение логистических маршрутов, и работа многих бизнес-процессов замедляется», – сказал он.

Кроме того, есть сложности с ввозом сырья и для производства упаковки. Сейчас союз прорабатывает различные варианты решения проблемы с дефицитом комбинированной многослойной упаковки.

Москва, Светлана Антонова

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