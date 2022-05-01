«Нет фашизму! За мир и социализм!» Красный Первомай в Москве (ФОТО)

Сегодня в Москве представители КПРФ провели масштабную акцию в честь Первомая под лозунгами против фашизма, за освобождение Украины от нацизма и за социализм и достойную жизнь. При этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», коммунисты обратились к руководству России с просьбой сохранить в майские праздники исторический облик Красной площади и открыть мавзолей.

В своем выступлении лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратил внимание, что впервые в современной истории Первомай отмечается в условиях большой гибридной войны, которую против России ведут англо-саксы и «црушные бандеровцы». По его словам, вызов брошен каждому – это война на уничтожение русского мира.

Политик напомнил, что враги России отправляли в могилу целые города и государства, разгромив Ирак, Ливию и Югославию. В этих условиях спецоперация на Украине, которую объявил президент РФ, является настоящей борьбой за мир против фашизма и расизма. Как считает Зюганов, в нынешней ситуации принципиально важно продемонстрировать знамя Победы на Красной площади, которой необходимо сохранить исторический облик. По его оценке, закрывая мавзолей Ленина, «пятая колонна» таким закрывается от всей советской эпохи, от Сталина, который принимал великий парад. Как заявил Зюганов, это не просто позор, это недопустимо – легендарный парад, который проводили в 1945 году нужно воссоздать в полном объёме в этом текущем году.

Лидер КПРФ также подчеркнул, что невозможно решить острые проблемы России, если идти дальше по пути капитализма. Без плановой экономики, социализации, бесплатного образования и медицины ни одна страна не выходила из кризиса, констатировал Зюганов.

В ходе митинга лидеры левых организаций также выступали в поддержку спецоперации на Украине и обращали внимание, что в условиях западных санкций и гибридной войны в стране назрел левый поворот – у народа огромный запрос на социальную справедливость. Как прозвучало на акции, нужно убрать из правительства всех либералов-монетаристов, в числе которых были упомянуты действующий глава Счетной палаты, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин и председатель Банка России Эльвира Набиуллина, и вернуть россиянам пенсионный возраст, бесплатную медицину и образование.

Москва, Светлана Антонова, Ольга Ветрова

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