«ИХ.ТАМ.НЕТ.» – Пригожин ответил на слова Лаврова о «ЧВК Вагнера»

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал заявление главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова о «ЧВК Вагнера».

По словам главы внешнеполитического ведомства, эта частная военная компания не имеет никакого отношения к российскому государству. Он обратил внимание, что это не раз объяснялось интересующимся вопросом дипломатам стран Запада.

За комментарием Пригожина по этой теме в пресс-службу компании «Конкорд» обратились журналисты издания Soukukkaz Media.

«При всем моем уважении к Сергею Викторовичу, вероятнее всего, он пользуется открытыми непроверенными источниками. Легенда о «Вагнере» – это легенда. Напишите крупными буквами и громко прочитайте: ИХ.ТАМ.НЕТ», – приводит пресс-служба компании ответ бизнесмена.

Стоит отметить, что в том же интервью итальянской телекомпании Mediaset Лавров выдвинул предположение, что целью слухов о якобы присутствии «ЧВК Вагнера» на Украине является стремление киевского режима отвлечь внимание от западных наемников.

Москва, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»