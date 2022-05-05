Деградация сельхозугодий и отсутствие денег: производство удобрений в России не гарантирует их использование

Российские аграрии не спешат увеличивать использование удобрений, что ведет к снижению плодородия и деградации почвы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом было заявлено сегодня на пресс-конференции в Москве с участием экспертов, которые обратили внимание, что на фоне высоких цен проблемы усугубляет отсутствие доступа к финансовым ресурсам.

В частности, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук Петр Чекмарев отметил, что главной проблемой для аграриев остается нехватка средств. «К сожалению, российские потребители не могут купить тот объем удобрений, который требуется – в пределах 12 миллионов тонн, потому что нет доступна к финансовым ресурсам. На сегодняшний день не хватает денег, а также есть проблема нехватки машин для внесения минеральных удобрений. Но это не главное, внести можно сеялками. Самое главное – это доступность к финансовым ресурсам», – подчеркнул он.

Главный редактор газеты «Ваши 6 соток», член общественного совета «Росреестра» РФ Андрей Туманов со своей стороны пояснил, что сокращение экспорта удобрений в условиях западных санкций повышает заинтересованность производителей во внутреннем рынке, а конкуренция – прямой путь к снижению цены. «Лет пять-шесть назад я общался с руководством крупнейшего холдинга по производству удобрений, пытался что-то по поводу внутреннего рынка говорить… Надо мной просто тихо посмеивались, говоря, что внутренний рынок их не интересует. Сейчас посмотрел, как они себя ведут – внутренний рынок уже как-то начал их интересовать, происходит некая смена приоритетов. Я думаю, что удобрения на внутреннем рынке наконец-то окажутся дешевле, чем это продается за границу. Будем надеяться, что конкуренция приведет не к подорожанию, а к удешевлению», – отметил он.

При этом эксперт поднял еще одну важную проблему – систематическое «недовнесение» удобрений, что ведет к деградации почвы. «Несведущие люди скажут – это здорово, мы дрейфуем к экологически чистому земледелию. Но это совершенно не так, неправильный подход. В данном случае идет сельхозпроизводство не за счет вложения в землю минеральных удобрений, а за счет фактического ограбления почвенного слоя. Там, где идет постоянное промышленное сельхозпроизводство, земли за счет того, что они недополучают необходимых минералов, деградируют», – констатировал он.

«Эта цифра, она кстати подтверждена официальной статистикой Минсельхоза – около 50% недовносится. И это чаще всего идет не оттого, что не хватает денег или удобрений, а из-за того, что у нас пока не налажен должным образом контроль и мониторинг почв. За то, что ты понизил плодородие почв, тебе чаще всего ничего не будет. Тогда зачем вкладываться, покупать дорогие удобрения, когда можно взять из этой почвы и, как говорится, съехать на другую почву, арендовать что-то другое. Думаю, что, когда контроль будет налажен, автоматически у нас повысится внутри страны потребление минеральных и органических удобрений», – считает Туманов.

Однако, как отметил эксперт, с органическими удобрениями «у нас большая проблема», так как они в России массово не производятся. «У нас, даже по официальной статистике, вносится не более 10%, раньше было еще хуже – около 6%. 10% – это вообще ничто. То есть, почву мы недокармливаем, фактически она сейчас балансирует на грани деградации в большинстве сельскохозяйственных угодий. У нас просто нет органических удобрений, их никто не производит», – подчеркнул, он, пояснив, что «из 4 кг тех же кухонных отходов, можно получить 1 кг компоста».

«Как-то я оказался на заседании ученых-почвоведов, и они шутили, вот у нас есть мясная порода коров, есть молочная порода, и пора бы нам уже вывести навозную породу, потому что навоз в настоящее время более дефицитен, чем все остальные продукты переработки того, что дает нам корова», – подытожил Туманов.

Москва, Мария Соколова

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