День Победы в Москве: в небо запустят 11 тысяч фейерверков (КАРТА)

В День Победы для проведения праздничного салюта в Москве будет привлечено более 70 самоходных пусковых установок, а также более 11 тысяч фейерверочных изделий. Об этом говорится в опубликованных на сайте министерства обороны РФ материалах.

Как предполагается, праздничный салют и фейерверк начнется 9 мая в 22:00 во всех округах столицы, и продлится 10 минут. Как уточнили в правительстве Москвы, в этом году будет оборудовано в общей сложности 34 площадки.

Источник: официальный сайт Минобороны РФ

В Минобороны РФ также уточнили, что в День Победы военные парады будут проведены в 28 российских городах. В них будет задействовано почти 65 тысяч человек, около 2,4 тысячи образцов вооружения и военной техники, более 460 воздушных судов.

Москва, Светлана Антонова

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