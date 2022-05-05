Пшеница, масло, а скоро и конопля: эксперты оценили шансы России в борьбе за мировое лидерство в сельхозпроизводстве

Россия имеет хорошие шансы в борьбе за мировое первенство в производстве сельскохозяйственных культур. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве с участием экспертов. По их данным, в таких культурах, как лен и конопля, у РФ конкуренции нет.

В частности, главный редактор газеты «Ваши 6 соток», член общественного совета Росреестра Андрей Туманов обратил внимание, что сейчас мировые державы борются за право считаться самым большим сельхозпроизводителем. «Идет борьба – либо Китай, либо Америка, либо Индия станут самыми большими производителями и будут диктовать всему миру цены», – отметил он.

По его словам, у России в этой борьбе есть неплохие шансы с учетом перспективы возрождения такой культуры, как конопля. «Это одна из самых выгодных сельхозкультур, из нее получается прекрасное масло, получаются волокна, которые как лен можно использовать, из конопли получаются утеплительные материалы, лекарства. У нас работают селекционеры, которые выводят новые сорта, где содержание не очень хорошего вещества, которое присутствует в конопле, сведено к минимуму. Для наркоманов эта конопля не представляет никакого интереса. Зато, с точки зрения сельхозпроизводителя, на сегодняшний день это одна из самых выгодных культур. То есть, прибыль от нее раза в три выше, чем от пшеницы», – пояснил Туманов, отметив, что лидерами в этой области пытаются стать США, а Греция «мечтает засадить свои поля коноплей и получать примерно столько же, сколько от туристического рынка.

Академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук Петр Чекмарев, также выступавший на пресс-конференции, со своей стороны подчеркнул, что у России нет конкурентов по производству конопли – для ее выращивания есть большие площади и подходящие климатические зоны. «У нас единственное, чего не хватает, это техники для ее возделывания, уборки и переработки, над чем сегодня идет работа Минпромторга под руководством правительства. Лет семь назад у нас возделывалось всего лишь 300 га конопли. Сегодня ее площади дошли до 11 тысяч га», – уточнил ученый.

«Сегодня, когда идет вопрос карбонизации, надо сказать, что конопля – это та культура, которая употребляет самое большее количество углекислого газа и выделяет больше всех кислорода. Поэтому в этих целях конопля очень полезна… Самые лучшие джинсы получаются из конопляных нитей… Там, где растет культурная конопля, на расстоянии до 50 км вся дикая конопля, которая растет, переопыляется и становится безнаркотической, что помогает бороться с наркоманией», – отметил он, подчеркнув, что конопля, как и лен, – «это богатство России, которое мы еще не до конца оценили».

В этой связи академик РАН также обратил внимание, что выходить на передовые рубежи в сельхозпроизводстве и диктовать свои цены миру не получится без использования удобрений. «У России есть большой плюс – у нас много земель и много минеральных удобрений. У нас есть свои семена зерновых культур, еще по ряду культур (надо) закрыть свои потребности. И если Россия применит 12 млн в действующем веществе минудобрений, то она может производить 150-200 млн тонн зерна. РФ экспортирует более 30 млн тонн пшеницы на мировых рынках и занимает первое место.

Продовольственная безопасность многих стран зависит от российской пшеницы и других культур, мы экспортируем большое количество растительных масел – подсолнечное, рапсовое, льняное. Россия занимает первое место в мире по производству сахарной свеклы и свекловичного сахара», – подытожил Чекмарев.

Москва, Мария Соколова

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