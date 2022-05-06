День Победы в Москве: синоптики обещают похолодание и дождь

В московском регионе в ближайшие дни возможно новое похолодание с дождем. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в субботу и воскресенье будет тепло.

Синоптики отмечают, что 7 мая вероятность осадков остается минимальной. Ночь относительно теплая – в пределах 5…7°. Днем температура повысится до 17...19°. С приближением атмосферного фронта с северо-запада будет усиливаться ветер до 15 метров в секунду.

В воскресенье, 8 мая, погода также прогнозируется теплой – от 16 до 18 градусов, но с дождем. Ночью осадки пройдут местами, днем ожидается кратковременный дождь, возможно с грозой и порывистым ветром до 17 метров в секунду.

Согласно прогнозу синоптиков, в День Победы время от времени будет приниматься дождь и заметно похолодает, дневная температура составит от 7 до 12 градусов.

Прохладная и дождливая погода сохранится 10 мая. Температура ночью от 0 до 5°, днем от 7 до 12°.

Москва, Светлана Антонова

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