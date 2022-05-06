Республики Донбасса назначили своих послов в России

Донецкая и Луганская народные республики назначили своих послов в России. Соответствующие указы были подписаны сегодня руководителями ДНР и ЛНР.
Чрезвычайным и полномочным послом ДНР в России назначена заместитель председателя правительства республики Ольга Макеева. Послом ЛНР в России назначен дипломатический советник главы республики Родион Мирошкин.
Указы вступили в силу с момента опубликования.
Москва, Мария Соколова
© 2022, РИА «Новый День»
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