российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 6 мая 2022, 17:49 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Республики Донбасса назначили своих послов в России

Донецкая и Луганская народные республики назначили своих послов в России. Соответствующие указы были подписаны сегодня руководителями ДНР и ЛНР.

Чрезвычайным и полномочным послом ДНР в России назначена заместитель председателя правительства республики Ольга Макеева. Послом ЛНР в России назначен дипломатический советник главы республики Родион Мирошкин.

Указы вступили в силу с момента опубликования.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Донбасс, Центр России, Конфликт на Украине, Политика, Россия,