Республики Донбасса назначили своих послов в России

Донецкая и Луганская народные республики назначили своих послов в России. Соответствующие указы были подписаны сегодня руководителями ДНР и ЛНР.

Чрезвычайным и полномочным послом ДНР в России назначена заместитель председателя правительства республики Ольга Макеева. Послом ЛНР в России назначен дипломатический советник главы республики Родион Мирошкин.

Указы вступили в силу с момента опубликования.

Москва, Мария Соколова

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