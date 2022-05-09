Окопная правда: «Ржев» продолжает увеличивать армию поклонников

Накануне Дня Победы на многих отечественных телеканалах показали фильм Игоря Копылова «Ржев». Вышедшее в 2019 году кино мгновенно снискало зрительскую благосклонность. И с каждым годом симпатия россиян к этой нестандартной истории только крепнет.

Военное кино всегда было козырем наших творцов. Каждый год выходят несколько картин, посвященных Великой Отечественной, какие-то становятся громкими хитами с огромными сборами, другие – потихоньку уходят из памяти, не отбив даже половины бюджета. «Ржев» не стал блокбастером – не хватило ни рекламного бюджета, ни известных актеров в главных ролях. Зато сняли его с душой – да так, что фильм каждый год продолжает пополнять копилку зрителей, которые отдают ему пусть не деньги, но сердца. Поэтому и телеканалы с удовольствием включают его в свою сетку.

Фильм является экранизацией повести Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». Он сам был участником боев местного значения подо Ржевом, и своим творческим кредо считал рассказывать ту правду о войне, которая еще не написана. Нестандартное решение подкреплялось такими же героями, при чем многих он писал из жизни, не меняя даже имен. Один из них – Карцев, обычный солдат, который на гражданке тянулся к блатным, и, если бы не нападение фашистов, глядишь, пошел бы по скользкой криминальной дорожке. Его ротный Пригожин пытается получить у комбата подкрепление – во время взятия деревни Овсянниково полегла треть бойцов, а отсутствие пушек гарантировало быстрое поражение, вздумай немцы вернуться в населенный пункт. Ну а пока длятся ни к чему не ведущие телефонные разговоры, Карцев рыскает по брошенным избам в поисках трофеев. И если бутылку шнапса с удовольствием приговаривает сам, то найденные банки тушенки тащит во взвод, чтобы разделить обед с боевыми товарищами. В окопах царит уныние. Немецкие консервы, конечно, хороши, но отсутствие тяжелой артиллерии давит на красноармейцев похлеще голода. О чем прямо заявляют и молодые, и прожженные бойцы вроде Папаши. Он не стесняется заявить о своих опасениях в глаза ротному, а тот может только приободрить словами, у самого на сердце неспокойно. А тут еще к их части приползает особист, увидавший как немецкие самолеты сбрасывают листовки с призывом сдаться. Неопытный офицер готов сунуть свой нос в каждый карман, стоящих на передке бойцов, не понимания, что люди, которые только что, во время изнурительного боя, были в шаге от смерти, вовсе не горят желанием давать себя обыскивать в этих далеких от штаба окопах.

Из личного архива

Таким же жестким, как первоисточник, оказался фильм. Назвали его «Ржев» в честь всей Ржевско-Вяземской операции, но действие картины растягивается всего на сутки, тогда как Ржевская битва длилась 15 месяцев. Впрочем, эти полтысячи дней были похожи один на другой. Сегодня наступление, завтра – отступление, и битва за каждый холм начиналась по новой, так что авторы, по сути, делали слепок с того сражения. А чтобы зафиксировать действительность и не давать зрителю отвлекаться ни на что другое, режиссер сознательно отказался от любых женских персонажей и известных личностей в ролях. Здесь в принципе и нет главного героя, кроме Красной Армии, которая сплошь состоит из самых разных людей, как по профессии, так и по национальности. А объединяет их жгучее желание выжить, не дать фашистам пройти по их мертвым телам. Финансировать съемки помогал петербургский бизнесмен Евгений Пригожин – внук того самого ротного со страниц повести Кондратьева. И желание увековечить воинскую доблесть своего деда можно только приветствовать – в результате получилось отличное кино, которое уже заняло свое почетное место в военной фильмотеке нашей страны. И регулярные телепоказы – прямое тому подтверждение.

Москва, Екатерина Попова

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