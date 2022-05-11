«Это такая технология и гигантские деньги»: США как источник бесконечного хаоса

Вашингтон под предлогом защиты демократии провоцирует хаос в разных точках мира, используя эту технологию для получения гигантской прибыли своих военных корпораций. Об этом заявил ветеран вооруженных сил США Вячеслав Крапивник в эфире Telegram-канала «Изолента». По его оценке, это касается, в том числе киевского режима во главе с действующим президентом Владимиром Зеленским.

«Украины не будет, и верхушка (США) это очень хорошо понимает. Так что платить (за поставленное киевскому режиму вооружение) никто не будет. Но то, что нужно сейчас, а не через год или два, – это новый источник прибыли для главного и единственного сектора американской экономики. Кроме финансов, это оружие. И вот сейчас – это подарок на 40 миллиардов долларов для Lockheed Martin, Raytheon, General Electric и других (военно-промышленных) американских компаний… США делают только то, что приносит деньги», – подчеркнул он.

В этой связи Крапивник привел слова президента США Дуайта Эйзенхауэра, который во время Второй мировой войны был командующим войсками союзников в Европе. «Уходя с поста, он предупреждал Америку бояться военно-промышленного комплекса: если эти люди возьмут власть, и к этим людям можно уже добавить и финансовый сектор, страну будут тянуть в ненужные войны, и народ будет просто рабом для этого сектора», – отметил он.

Американский военный эксперт обратил внимание, что показательным является пример даже одной линейки военного производства – противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». «В Америке было 25 тысяч «Джавелинов». Большинство из них были очень старые. Их производили очень медленно, не так уж много использовались в Ираке, в Сирии. Сейчас (после 24 февраля) перебирают старые склады, уже входят в новые склады… В два раза увеличили производство… Это огромный подарок. «Джавелины» дорогие – больше 100 тысяч долларов каждая. И это только одна линейка», – пояснил он.

При этом Крапивник отметил, что сейчас новое американское вооружение направляется в Европу, чтобы заместить поставки старого оружия на Украину. По его словам, таким образом США вытесняют европейских конкурентов в военно-технической сфере. «Часть этого (вооружения) будет продаваться американским союзникам за то, что они продают свое оборудование Украине, что тоже обновление и захват американским промышленным сектором европейского рынка у тех же самых немцев, которые сами себе горло режут, тех же самых французов, которых уже в спину ударили один раз и много раз будут бить, и тех же самых англичан. Это деньги. Это гигантские, гигантские деньги», – констатировал он.

Как считает американский военный эксперт, в таких условиях под предлогом защиты демократии по всему миру США провоцируют хаос, чтобы увеличить прибыль военно-промышленного комплекса. «Американский миф о себе – это то, что Америка защищает демократию, республики по всему миру. Реально нет большей угрозы для республики, любой демократии, чем сами американцы», – подчеркнул Крапивник, обратив внимание на госперевороты в Латинской Америке и в государствах Ближнего Востока.

Эксперт полагает, что в таких условиях действующий президент Украины Владимир Зеленский рискует повторить судьбу иракского лидера Саддама Хусейна, поскольку для Вашингтона «сегодняшний герой – это завтрашняя жертва». «Или сами американцы их посадят или убьют, или кто-то другой их убивает и садят следующего, который будет более послушный, или просто свежую кровь. Так что это такой бесконечный цикл – замена, замена, замена», – пояснил он.

При этом Крапивник пояснил, что США традиционно оставляют за собой в других государствах хаос и кровь, как это было, в том числе в Афганистане, Сирии и Ираке. «Это их технология. Это бесконечный хаос – уничтожение стран, уничтожение народов, и с этого зарабатывают», – заключил американский эксперт.

Москва, Мария Соколова

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