«Круги ада!..» Бюрократия остается главной проблемой для возвращения соотечественников в Россию

Процесс получения российского гражданства и переселения соотечественников в Россию забюрократизирован. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, в нынешних условиях необходимы законодательные решения, а также требуется сформулировать цивилизационное понятие «русский», которое включало бы не только принадлежность к языку.

«Атака идет на вполне конкретных людей с конкретными вещами. Понятие «русский», которое по Конституции сегодня у нас существует определение государствообразующего народа на основе языка, в данном случае носит цивилизационное измерение. Нам на этом этапе нужно понять, что борьба через наших русских людей, которые могут быть сколько угодно разноэтническими, и они определяются таким образом в своей цивилизационной принадлежности. Маркеры здесь абсолютно понятные. Человек идет в «Бессмертном полку» – значит он себя идентифицирует с Россией, с русским миром, с понятием «русский» и таким образом он выступает как активный антинацист, антифашист», – пояснил он.

При этом Пантелеев обратил внимание, что проблемы возникли не сейчас. «На самом деле вскрылись застарелые склады русофобии, тянущиеся с 19 века и так далее. И в этом отношении четкость, конкретность в понимании работы с нашими целевыми группами, в том числе, за рубежом – это как наши русские соотечественники, так и наши друзья, которые там есть. Здесь крайне важно вот с этим определиться», – подчеркнул он.

Вместе с тем эксперт отметил, что нужно менять правоприменительную практику по возвращению соотечественников на родину и получению российского гражданства. По его мнению, это крайне важно в условиях, когда на уровне парламента звучат мнения о возможной эвакуации наших соотечественников в Россию.

«Необходимо сейчас в срочном порядке совершенствовать в очередной раз на новом уровне вопросы как возвращения соотечественников в Россию, программы переселения, дальнейшие меры по совершенствованию принятия российского гражданства. Причем, самое главное – чтобы мы обращали внимание на правоприменительную практику, поскольку мы сколько угодно красиво можем это все сделать на бумаге, поскольку делается на самом деле в последнее время очень много. Но когда простой человек – соотечественник начинает по вроде бы красивому нашему прекрасному законодательству переселяться в Россию, он проходит столько кругов ада в нашей бюрократии – вплоть до того, что преподаватели русского языка вынуждены сдавать экзамены на владение русским языком, уж не говоря о других многочисленных стопок бумаг, которые необходимо собрать, чтобы получить гражданство или хотя бы получить право жить в России», – пояснил он.

«Это очень важный механизм защиты прав наших соотечественников, который сегодня, на мой взгляд, является крайне важным с точки зрения его воплощения нормального в жизнь. Он связан, в том числе, и с имиджем России и тех ценностей, которые мы все вместе с нашими соотечественниками защищаем», – заключил Пантелеев.

Москва, Мария Соколова

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