Дождь и сильный ветер: в Москве объявлено штормовое предупреждение

В Москве объявлено экстренное предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, во второй половине дня и до конца суток ожидается дождь, местами сильный, и гроза. Синоптики также прогнозируют шквалистое усиление ветра – с порывами до 18 метров в секунду.

В пресс-службе правительства Москвы отметили, что городские службы переведены в режим повышенной готовности. В отдельных районах может выпасть до 19 миллиметров осадков – это почти 40% месячной нормы.

«На круглосуточном дежурстве будут находиться аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Они смогут оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями», – отметили в мэрии.

Под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. Водителей просят быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходов – быть внимательнее, не укрываться от непогоды под деревьями.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшие дни в московском регионе установится дождливая погода.

Москва, Светлана Антонова

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