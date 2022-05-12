Будет заливать: жителей московского региона предупредили о начале затяжного сезона дождей

В Московской области начинается активный «дождливый сезон» – синоптики до конца месяца прогнозируют порядка 17 дней с осадками. Об этом говорится в сообщении регионального министерства транспорта.

Как отмечается, до конца недели температура будет колебаться от 13 до 20 градусов днём, и 6-8 градусов ночью.

Сегодня, 12 мая, местами на территории Подмосковья пройдёт сильный дождь, в отдельных районах гроза, ветер с порывами до 17 метров в секунду. При этом осадки и сильный ветер с порывами 15-20 м/с сохранятся до конца недели.

Министерство призывает всех участников дорожного движения ответственно отнестись к своей безопасности, особенно в черте населённых пунктов.

Москва, Светлана Антонова

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