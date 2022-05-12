На месте АО «АБЗ «Капотня» может появиться склад Нисанова для торговцев контрафактом

В декабре 2021 года суд одобрил мировое соглашение между крупнейшим асфальтобетонным заводом Москвы АО «АБЗ «Капотня» и ВЭБ.РФ, председателем которого является Игорь Шувалов. По условиям соглашения, обанкротившийся владелец завода в лице АО «СХП Вощажниково» продавал его в счет погашения задолженности перед банком, которая составила свыше 7 миллиардов рублей.

Продажа прошла без торгов, напрямую единственному покупателю, а итоговая стоимость составила всего 750 миллионов рублей. По оценкам экспертов, при проведении торгов стоимость актива могла вырасти до 2-3 миллиардов рублей, так как крупные столичные асфальтопроизводители были заинтересованы в приобретении завода. Однако конечным покупателем оказался рынок «Садовод», примыкающий к территории завода, и принадлежащий ГК «Киевская площадь» азербайджанского бизнесмена Года Нисанова.

Год Нисанов является крупнейшим в России владельцем торговых площадей. В Москве ему принадлежит ряд рынков и торговых центров. Своеобразной визитной карточкой ГК «Киевская площадь» стал ТЦ «Европейский», занимающий второе место в мире по посещаемости. Так же его активом является крупнейший в Европе продуктовый хаб «Фуд-сити».

Учитывая направленность деятельности Нисанова, можно ожидать, что отошедший «Садоводу» асфальтобетонный завод будет разобран, а землю под ним начнут использовать по иному назначению. В пользу этой версии говорит ситуация вокруг рынка «Эмерал». В 2010 году рынок закрыла мэрия Москвы и попыталась реализовать на его месте многофункциональный комплекс, но безуспешно. В 2015 году объект выкупила ГК «Киевская площадь» без четких планов на его использование. Только в 2019 году Год Нисанов анонсировал строительство на месте рынка тематического парка Ferrari World.

Но в сентябре прошлого года появилась информация, что планы на строительство парка развлечений пересмотрены, вместо него должен появиться крупный логистический центр. Такое решение выглядит логично. Как отметил финансовый директор Tactics Group Андрей Новиков, комментируя «Коммерсанту» ситуацию, развлекательные парки имеют низкую окупаемость, в то время как в Москве наблюдается острый дефицит складских площадей. Кроме того, вхождение Нисанова в логистический бизнес является дальнейшим развитием направления его деятельности. В таком случае склад на месте АО «АБЗ «Капотня» будет работать в связке с рынком «Садовод».

На первый взгляд это даст импульс малому и среднему бизнесу, но есть один нюанс – бизнесу азербайджанскому и зачастую нелегальному. Год Нисанов является выходцем с печально известного Черкизовского рынка Москвы, более известного как «Черкизон». Там процветала торговля контрафактом, шло «отмывание» незаконно полученных денег, а все процессы контролировались криминальными группировками. «Черкизон» закрыли, но теперь его филиалами стали рынки Нисанова.

Регулярно в СМИ появляется информация о криминальных разборках между этническими группировками на объектах ГК «Киевская площадь». Так, в борьбе за возможность «крышевать» торговцев «Фуд-сити» погибло три «вора в законе». РБК удалось выяснить, что принадлежащие Нисанову рынок «Садовод» и ТЦ «Москва» могут являться перевалочными пунктами, через которые подделки под известные вещевые бренды расходятся по всей России. Дополнительный логистический центр рядом с «Садоводом» будет весьма кстати.

Расширить сеть своих торговых площадок Нисанов пытается и на Санкт-Петербург. Еще в 2017 году он намеревался под видом океанариума построить в Парке Интернационалистов крупный торговый центр. Также имеется информация о планах бизнесмена взять в аренду на 49 лет здание Конюшенного ведомства.

Таким образом, приобретение АО «АБЗ «Капотня» через сделку с ВЭБ.РФ наглядно демонстрирует намерение Нисанова расширить и укрепить свою сеть рынков за счет логистических центров. Как показывают многочисленные журналистские расследования, подобная сеть может использоваться для ввоза и дальнейшего распространения по стране контрафактных товаров, что будет особенно актуальным на фоне ухода известных западных брендов с российского рынка. А минимальная сумма сделки указывает на наличие у Нисанова высокопоставленных покровителей.

Москва, Екатерина Попова

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