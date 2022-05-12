Гегемония в однополярном мире: Запад продолжит пытаться «задавить» Россию

Период однополярного евроцентричного мира закончился, но попытка коллективного Запада его сохранить продолжится. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал аналитик Центра ближневосточных исследований ИМИ МГИМО Вениамин Попов сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, беспрецедентная ожесточенность против России объясняется потерей Западом своих позиций гегемона.

«В последнее время ход исторического процесса резко ускорился, это на наших глазах. И как современники мы обращаем внимание на то, что происходит сейчас. Но я бы хотел обратить внимание на более широкий исторический разрез – 70 лет Советский союз и США были идеологическими противниками. Был идеологический конфликт. И однажды мир оказался на грани ядерной катастрофы в 62-м году, но, тем не менее, мы нашли какие-то способы договоренностей. А во время Второй мировой войны мы даже объединились против общего врага, которым был тогда фашизм. Тем не менее, сейчас такая беспримерная ожесточенность против нас объясняется тем, что Запад теряет свои позиции, но он, тем не менее, хочет оставаться гегемоном и полностью доминировать», – пояснил Попов.

При этом эксперт обратил внимание, что борьбу Запада за первенство осложняет два ключевых момента: «во-первых, сил меньше, а во-вторых, качество элиты западной снизилось». «Лучше всего это видно на примере английских премьеров. У них что ни премьер, то хуже и хуже. Тони Блэра большая часть англичан признает военным преступником. Потом была Тереза Мэй. А сейчас и вообще удивительное существо Борис Джонсон, который держится только за счет того, сохраняет свои позиции, кресло премьер-министра, что он всячески разжигает российско-украинский конфликт», – констатировал эксперт.

«В какой-то мере был прав замечательный американский ученый Самюэль Хантинг, который написал книгу «Столкновение цивилизаций». В книге он говорил, что в основном сейчас спор идет или конфликт между Западом и исламским миром. Тогда это было понятно. Но в книге он указывает, что в конечном счете будет Запад против всех остальных. А он многое предвидел… и на самом деле это сейчас сбывается. По существу, мы живем в начале очень большого исторического поворота. Почему и такая удивительная ожесточенность против нас», – отметил Попов.

В этой связи аналитик напомнил про теорию Маккиндера, английского географа, который жил в начале 20 века и не испытывал никаких симпатий в отношении России. «Он утверждал, что главный центр мира сейчас перемещается в Евразию, а центром Евразии является Россия. Это он говорил. Пару лет тому назад вышла книга другого английского географа, который практически развивает те же идеи, что Маккиндер. То есть, он тоже говорит: да, центр – Евразия. Поэтому Россию нужно изо всех сил давить – это их точка зрения. Иначе им (Западу) будет плохо. И им будет плохо. А у них очень много проблем. Не буду сейчас этого касаться, но количество проблем растет как снежный ком», – полагает он.

«Мир евроцентричный ушел, но попытка его сохранить продолжается. Каким путем? Надо давить те цивилизации, которые выступают против западной гегемонии. Вообще-то цивилизации – это хорошее слово. Они должны сотрудничать, быть партнерами, это обогащает других людей, поэтому прогресс идет. Но в данном случае Запад практически ведет активную битву за свое положение господства. Там есть здравые голоса, даже в американском истеблишменте, даже вокруг [президента США Джозефа] Байдена, но группа неоконсерваторов, те, которые пошли войной на Ирак, зная, что там нет никакого оружия массового поражения, – просто так, потому что хотели завоевать нефтяную страну. Это им нужно было показать после крупного теракта, кто в мире хозяин… Они решили, что наказать нужно Ирак и Афганистан. И что получилось, мы знаем – полный провал», – подчеркнул Попов.

По его мнению, сейчас России нужно осознать, что она великая держава, обладающая мощнейшими ресурсами, за которыми будущее. «Мы должны сознавать, что мы великая держава. Не только потому, что у нас одна седьмая часть суши. В ближайшие несколько лет будет активная борьба за ресурсы. У нас все есть, вся таблица Менделеева, причем на первых местах по многим металлам. У нас нефть, газ, лес. Есть еще один важный момент, который через пять лет может быть очень важным – это вода. У нас четверть всех запасов питьевой воды, два миллиона рек и два миллиона озер. И если сейчас строят газо- и нефтепроводы, то через 5-10 лет будут строить водопроводы», – пояснил эксперт.

«У нас очень много преимуществ, и в последнее время мы это показали. Мы сами себя иногда недооцениваем», – заключил Попов.

Москва, Мария Соколова

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