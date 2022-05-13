Военный суд вынес жесткий приговор экс-офицеру ФСБ за госизмену

В Москве Второй Западный окружной военный суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Казакова за государственную измену (ст. 275 УК РФ), передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно приговору, Казакову также назначен штраф в 300 тысяч рублей, он лишен воинского звания – подполковник запаса.

В суде отметили, что дело слушалось в закрытом режиме ввиду секретности материалов.

Информированный источник, в свою очередь, уточнил агентству, что Казаков – бывший сотрудник ФСБ. Как установило следствие, экс-офицер инициативно начал сотрудничество с разведкой одного из зарубежных государств и передавал ей служебную информацию, содержащую государственную тайну. Свою вину Казаков признал в полном объеме, однако в ходе судебного следствия давать показания по обстоятельствам дела отказался.

Москва, Светлана Антонова

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